Kuipers: stoppen met AstraZeneca onder de 60 onbegrijpelijk

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute zorg heeft geen enkel begrip voor het besluit om te stoppen met vaccinaties van AstraZeneca bij mensen onder de 60. "Onbegrijpelijk", zei hij tijdens zijn wekelijkse persmoment. "En ik heb nog geen collega gesproken in de ziekenhuiswereld die er anders over denkt."

Eind vorige week besloot demissionair minister De Jonge dat 60-minners een ander vaccin krijgen. Hij deed dat om gezondheidsrisico's te voorkomen, na een spoedadvies van de Gezondheidsraad.

Toch vaccineren op vrijwillige basis

Maar Kuipers vindt dat die risico's niet in verhouding staan tot de gevaren van covid en de huidige situatie in de ziekenhuizen. "Het woord crisis is sleets aan het worden, maar het is heel druk. En de manier om uit de situatie te komen is zo snel mogelijk vaccineren."

De ziekenhuisvoorman zou het dan ook verstandig vinden als De Jonge zijn besluit heroverweegt. "Ik benijd hem niet, want het gaat om lastige keuzes. Maar het lijkt mij in elk geval goed om het mogelijk te maken dat mensen van onder de 60 AstraZeneca op vrijwillige basis krijgen toegediend."

Tweede prik uitstellen

Kuipers, die zelf vorige week als zestiger ook is ingeënt met AstraZeneca, dringt er ook al lang op aan om meer tijd mogelijk te maken tussen de eerste en de tweede prik, zodat zoveel mogelijk mensen in elk geval veel beter zijn beschermd tegen een coronabesmetting. Tijdens zijn persconferentie werd bekend dat de Gezondheidsraad adviseert dat dit interval kan worden verlengd tot twaalf weken. Dat zou kunnen leiden tot iets minder ziekenhuisopnames, aldus de Gezondheidsraad.

In werkelijkheid zijn dat aanzienlijk minder opnames, corrigeerde Kuipers. "Maar laat ik niet moeilijk doen: dit is goed nieuws. Al heeft dit advies wel veel te lang op zich laten wachten gezien het grote belang van vaccinatie."