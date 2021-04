Gilbert mist Gold Race, wel aan start Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

"Dag iedereen, ik ben blij te kunnen melden dat ik de competitie in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik hervat", meldt de routinier in een videoboodschap.

Philippe Gilbert staat in de Amstel Gold Race zondag nog niet aan de start. De Belg, die in Limburg vier keer (2010, 2011, 2014 en 2017) won, stapt pas bij de Waalse Pijl op 21 april weer op.

Gilbert laste eind maart een pauze in om fysiek en mentaal tot rust te komen en miste begin april de Ronde van Vlaanderen. De voormalig wereldkampioen vermoedt zelf dat hij eind 2020 te veel energie heeft gestoken in de revalidatie na zijn zware knieblessure, die hij in de eerste etappe van de Tour de France opliep.

Amstel Gold Race live bij de NOS

De Amstel Gold Race is zondag 18 april live te volgen bij de NOS. De vrouwenkoers is vanaf 8.30 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de app en tussen 11.05 en 12.00 uur ook op NPO 1. Het commentaar wordt verzorgd door Roxane Knetemann en Danny Nelissen.

Aansluitend is de mannenrace te volgen via NOS.nl en in de app en tussen 13.10 en 17.50 uur ook op NPO 1.