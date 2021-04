Schietpartij voor ziekenhuis Parijs: 1 dode

Vanmiddag is een man doodgeschoten voor het Henry-Dunant-ziekenhuis in Parijs, meldt de Franse nieuwszender BFM. Een vrouw die bij de bewakingsdienst van het ziekenhuis werkt, is gewond geraakt. De schutter, een man, wist te ontkomen op een scooter.

De doodgeschoten man is meermaals in zijn hoofd geschoten, vertellen verschillende bronnen. De manager van een naburig restaurant zag de schietpartij gebeuren. "Ik zag een man met een capuchon schieten en een man op de grond liggen."

Daarop zag de manager de schutter naar voren lopen naar de man op de grond waarop hij tweemaal van dichtbij in diens hoofd schoot. "De man die schoot, vertrok toen te voet, ijskoud, alsof er niets was gebeurd. Even verderop stond er een scooter op hem te wachten."

Een woordvoerder van de Parijse veiligheidsregio zegt dat er rekening gehouden wordt met een afrekening. De buurt is momenteel afgezet.