De Jonge: pas versoepelen als de piek is geweest

Als de piek in de coronacijfers niet is geweest, kan er niet worden versoepeld. Dat herhaalde demissionair minister De Jonge na overleg op het Torentje. "We moeten zekerheid hebben dat we eroverheen zijn voordat we een nieuwe stap kunnen zetten." De Jonge zei te hopen dat dat komende week gebeurt.

Gisteren na het Cathuisoverleg werd bekend dat het demissionaire kabinet morgen op de persconferentie geen versoepelingen van de coronamaatregelen gaat aankondigen per 21 april, maar mogelijk wel per 28 april. Een paar dagen eerder lekte nog uit dat het kabinet per 21 april de avondklok wilde schrappen en de terrassen en winkels wilde openen.

"Ik kan me de verwarring voorstellen, maar ik heb zelf die datum nooit naar buiten gebracht", zei De Jonge vandaag. De minister kreeg eind vorige week waarschuwingen om voorzichtig te zijn, onder meer uit de zorg. "Die zeiden: pas nou op."

Afgelopen woensdag, toen uitlekte dat het kabinet per 21 april versoepelingen wilde doorvoeren, zei De Jonge in het NOS Journaal: "We zien dat de golf wat lager lijkt dan we aanvankelijk dachten. Dat zou te maken kunnen hebben met een combinatie van de vaccinaties en opgebouwde immuniteit bij mensen die een besmetting hebben doorgemaakt. Laten we hopen dat het zo is en de cijfers heel goed in de gaten houden de komende week. Het kabinet kijkt altijd naar wat er wel mogelijk is, maar we gaan geen onvoorzichtige dingen doen."

Licht aan de horizon

Volgens minister Grapperhaus, die samen met De Jonge bij het overleg van gisteren zat, leken de cijfers er eerst beter uit te zien. "Een week geleden gaf het RIVM nog een enigszins licht-aan-horizon-achtige-rapportage, maar de cijfers bleken tegen te vallen." De demissionair minister van Justitie schetste een beeld van IC's die vol beginnen te raken, mede door uitval van zorgmedewerkers.

Grapperhaus reageerde ook op de oproep van burgemeesters om buiten meer toe te laten. "De situatie is er epidemiologisch niet naar dat we het verantwoord kunnen doen." De burgemeesters van de vier grote steden reageerden gisteren teleurgesteld op het nieuws dat er niets veranderd per 21 april. Vanmiddag hebben de burgemeesters overleg met de minister in het Veiligheidsberaad.

Morgen geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin ze een stappenplan presenteren met de volgorde van de beoogde versoepelingen. Naast de avondklok, terrassen en winkels zijn dat het openen van hogescholen en universiteiten, de naschoolse opvang en het verder openen van het voortgezet en het middelbaar onderwijs.

Kijk hier wat de demissionaire ministers De Jonge en Grapperhaus na het overleg zeiden: