Cavendish boekt na drie jaar weer een zege, met beetje hulp van Jakobsen

Mark Cavendish heeft de tweede etappe in de Ronde van Turkije op zijn lange erelijst bijgeschreven. De Brit was na 144,9 kilometer van en naar Konya in de sprint te snel voor Jasper Philipsen en André Greipel.

De 35-jarige Cavendish zinspeelde in oktober, na Gent-Wevelgem, in tranen nog op zijn afscheid. Twee maanden later keerde hij echter op zijn schreden terug en tekende hij een contract bij Deceuninck-QuickStep.

In Turkije boekte hij zijn eerste ritzege sinds februari 2018, toen hij de derde etappe van de Ronde van Dubai won.

Kopwerk Jakobsen

Acht renners, onder wie Meindert Weulink, vormden de vlucht van de dag. De kopgroep kreeg niet veel meer dan anderhalve minuut voorsprong en werd op een brede weg op negen kilometer van de finish bedankt voor de moeite.

Dat was mede te danken aan kopwerk van Fabio Jakobsen, ploeggenoot van Cavendish, die in Turkije zijn rentree maakt na zijn zware val van acht maanden geleden.