Afgezette leider Myanmar doet opnieuw verzoek om haar advocaat te spreken

De afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft in een korte digitale rechtszitting opnieuw gevraagd om haar advocaten persoonlijk te kunnen spreken. Sinds de militaire staatsgreep op 1 februari zit ze gevangen. De nieuwe machthebbers beschuldigen haar van het schenden van een geheimhoudingsplicht en het overtreden van coronamaatregelen. Op 26 april is de volgende zitting.

Eind maart kreeg Suu Kyi voor het eerst sinds haar aanhouding de gelegenheid om met een advocaat te spreken. In een politiebureau omgeven door politieagenten mocht de advocaat haar cliënt per videoverbinding spreken. Het gesprek mocht alleen over de rechtszaak gaan. Suu Kyi had toen ook gezegd dat ze haar advocaten in het echt en zonder bewaking wilde zien. Het leger heeft dat verzoek niet ingewilligd.

Bloedige demonstraties

Sinds het leger Aung San Suu Kyi afzette, zijn bij demonstraties zeker zevenhonderd mensen gedood. Bijna drieduizend mensen zijn opgepakt. Ook afgelopen weekend liepen de protesten uit op geweld.

De berichten over het aantal slachtoffers lopen zeer uiteen: van minstens tien tot zeker 82, zoals een lokale actiegroep en nieuwsorganisatie schrijven. Op de staatstelevisie werd de executie van negentien mensen aangekondigd.

Nieuwe verkiezingen

De militairen die het land sinds 1962 ongeveer vijftig jaar lang in een ijzeren greep hadden en tien jaar geleden kozen voor een machtsdeling, namen op 1 februari de macht weer volledig over van de democratisch gekozen Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi.

Zij won in 2015 met een overweldigende meerderheid de verkiezingen en behaalde in november vorig jaar een nog grotere overwinning, tot ergernis van de militairen. Die zeggen dat er fraude is gepleegd. Sinds hun staatsgreep op 1 februari worden protesten bloedig neergeslagen.

De woordvoerder van het militaire regime verdedigt het harde optreden van het leger. De protesten zijn inmiddels op hun retour, zegt de junta. De militaire top beweert dat er over twee jaar weer democratische verkiezingen kunnen worden gehouden.

Een aantal landen, waaronder ook Nederland, hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen om het geweld tegen burgers te staken. De internationale gemeenschap vreest dat de spiraal van geweld kan uitmonden in een burgeroorlog.