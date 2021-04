Bondscoach Otter neemt Van 't Wout en Huisman op in shorttrackselectie

Bondscoach Jeroen Otter heeft Jens van 't Wout en Kay Huisman opgenomen in de shorttrackselectie voor komend seizoen. Op weg naar de Olympische Spelen in Peking neemt Otter afscheid van Dennis Visser en Koen Slootweg.

De 19-jarige Van 't Wout behoorde vorige maand op de WK in Dordrecht al tot de gouden aflossingsploeg. Hij is afkomstig van het Talent Team Noord. De 23-jarige Huisman komt over van Talent Team Midden en debuteert.