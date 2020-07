Wat betaalt Nederland aan het Europese coronaherstelfonds en wat levert het op?

Het volledige bedrag leent de Europese Commissie op de kapitaalmarkten. 360 miljard euro wordt vervolgens als lening verstrekt aan lidstaten. Als het goed is, betaalt iedereen die dus weer af. Alleen als dat terugbetalen niet lukt, heeft Nederland in de toekomst extra kosten aan deze lening. De Europese Commissie, en daarmee de lidstaten van de Europese Unie, staan garant.

Na maanden van touwtrekken en vier dagen en nachten onderhandelen, is er een Europees coronaherstelfonds van 750 miljard. Dat herstelfonds gaat Nederland 330 miljoen euro per jaar kosten, berekende de Tilburgse hoogleraar Banking & Finance Harald Benink op verzoek van de NOS. Dat komt neer op jaarlijks 19 euro per Nederlander. Hoe zit het herstelfonds in elkaar? En wie zijn de winnaars en verliezers?

De berekening van Benink

De Europese Commissie leent 390 miljard euro tegen een rente van rondom 0 procent, de aflossing is in 30 jaar (2029-2058), wat neerkomt op 13 miljard euro per jaar. Nederland heeft een aandeel van 6 procent in de begroting van de EU, dus het deel van Nederland is 780 miljoen euro per jaar.

In ruil daarvoor krijgt Nederland een extra korting op de jaarlijkse afdracht aan de EU van 350 miljoen. Nederland mag ook een groter deel van de douanegelden houden die worden geïnd in de haven van Rotterdam. Dat levert 100 miljoen euro per jaar op.

De kosten voor Nederland van het Europese herstelfonds komen dan uit op 330 miljoen euro per jaar (780 - 350 - 100 = 330). Op 17,5 miljoen Nederlanders is dat 18,86 euro per jaar. De nettokosten zullen voor Nederland nog wat lager uitvallen, omdat Nederland subsidies voor investeringsprojecten krijgt. Ook heeft de Europese Commissie een aantal plannen om extra inkomsten voor zichzelf te generen.