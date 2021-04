NOS Voetbalpodcast #148: 'Heilig van overtuigd dat Emmen in eredivisie blijft'

Bijna niemand geloofde een paar maanden geleden nog in de kansen van FC Emmen om in de eredivisie te blijven, maar dat is nu helemaal anders. De ploeg van trainer Dick Lukkien is bezig aan een inhaalrace en heeft nog maar één punt minder dan nummer zestien VVV-Venlo.

Arjen Robben kwam zondagmiddag, na maanden blessureleed, weer in actie voor FC Groningen. Grueter omschrijft de 37-jarige aanvaller als "een sieraad voor het Nederlandse voetbal" en volgens Roelfs komt men voor de Bedumer naar het stadion, zodra de coronamaatregelen dat weer toelaten.

De opwinding bij Elshoff over de rentree is minder groot. Hij hoopt wel dat de aanvaller er nog een jaartje aan vastknoopt, om de voetballiefhebbers nog echt eens te kunnen vermaken.

Daarnaast is er ook aandacht voor de blessure van Feyenoord-keeper Justin Bijlow, wordt er gesproken over de strijd om plaats twee tussen PSV en AZ en is er een vooruitblik op de returnwedstrijd van Ajax in de Europa League tegen AS Roma, aankomende donderdag.