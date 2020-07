Politie vindt wapens en 3 miljoen bij 'spookbewoner' in Rotterdam

Bij een inval in een woning in Rotterdam heeft de politie wapens gevonden en 3 miljoen euro aan contanten. In de woning was een man van 35 aanwezig, die niet de bewoner was, maar het pand in de Bleiswijkstraat wel gebruikte.

De man is aangehouden, het geld en de wapens zijn in beslag genomen. Over degene die wel in het pand staat ingeschreven en over de herkomst van het geld en de wapens is nog niets bekendgemaakt.

De inval in de Bleiswijkstraat werd gedaan bij een onderzoek naar spookbewoning. Volgens de politie stuit de gemeente in de strijd tegen ondermijning regelmatig op zogenoemde spookbewoners, mensen die zich niet hebben ingeschreven bij het bevolkingsregister, of die dat hebben gedaan met valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid.

Op die manier gebruiken ze vaak panden voor criminele doeleinden, bijvoorbeeld om er grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs op te slaan.