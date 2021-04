Finale Davis Cup dit jaar verspreid over elf dagen en drie steden

Het finaletoernooi om de Davis Cup wordt dit jaar in drie steden gespeeld: Madrid, Turijn en Innsbruck. Het landentoernooi bij de mannen, dat in zijn nieuwe vorm in 2019 voor het eerst in Madrid werd afgewerkt, kon vorig jaar door de coronapandemie niet doorgaan.

Dit jaar zal het toernooi niet zeven, maar elf dagen in beslag nemen, zo laat de internationale tennisbond ITF weten. Het eindtoernooi begint op 25 november, waarbij elk van de steden twee van de zes groepen ontvangt. Vervolgens vinden er twee kwartfinales in Madrid en één in Turijn en Innsbruck plaats. De halve finales en de finale zijn in Madrid.

Aan het finaletoernooi doen achttien landen mee, met Spanje als titelverdediger. De Nederlandse mannen werden in maart vorig jaar uitgeschakeld voor de finale door Kazachstan. De ploeg zal later dit jaar spelen tegen Uruguay om degradatie uit de wereldgroep te voorkomen.

Billie Jean King Cup

De tegenhanger bij de vrouwen, de Billie Jean King Cup, vindt plaats in Boedapest. De Nederlandse ploeg komt deze week op 16 en 17 april in Den Bosch in actie tegen China in de play-offs waar tickets zijn te verdienen voor de finaleronde in 2022.

De Nederlandse ploeg bestaat uit Kiki Bertens, Arantxa Rus, Demi Schuurs en Lesley Kerkhove.