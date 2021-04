Olympische strijd Verkerk-Steenhuis nadert ontknoping: 'Erop of eronder'

Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis behoren tot de wereldtop in de klasse tot 78 kilogram. Maar bij de Olympische Spelen in Tokio is komende zomer maar plek voor één van beide judoka's. Wie krijgt het olympische ticket? Vrijdag beginnen de EK in Lissabon, het laatste meetmoment. Daarna wijst een selectiecommissie aan wie er naar Tokio mag. "Dit is een EK van erop of eronder", stelt Verkerk. "Het is niet zo dat dit EK alles gaat beslissen", meent Steenhuis.

Ontknoping judostrijd Verkerk-Steenhuis om Spelen nadert: 'Gaat niet om gunnen' - NOS

De 28-jarige Steenhuis staat er op papier iets beter voor dan haar zeven jaar oudere concurrente. Ze staat hoger op de ranglijst en won de afgelopen jaren meer prijzen. Voor Verkerk zou Tokio een prachtige afsluiting zijn van haar carrière: ze werd in 2009 wereldkampioen, veroverde in 2015 de Europese titel en greep op de Spelen in Londen net naast brons. Titanenstrijd Hoe schatten de judoka's zelf hun kansen in deze titanenstrijd in? "Ik zou zeggen fifty-fifty, maar ik sta ietsje achter", zegt Verkerk. "Ik sta er goed voor, ik ben zelfverzekerd", aldus Steenhuis.

De EK judo worden van vrijdag tot en met zondag gehouden in Lissabon. Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis komen in hun klasse tot 78 kilogram op zondag in actie. Beelden zijn dagelijks te zien in de uitzendingen van Studio Sport, op NOS.nl en in de NOS-app.

Het definitieve besluit wordt eind deze maand genomen door een selectiecommissie. Die oordeelt onder meer op basis van de medailles die tijdens de kwalificatieperiode van drie jaar zijn gewonnen en de resultaten tegen andere judoka's uit de top-10 van de wereld. "Iedere tweestrijd is delicaat", zegt Pascal Bakker, manager topsport van de judobond. "Maar in de klasse tot 78 kilogram beschikken we over twee wereldtoppers, allebei medaillekandidaten voor de EK en voor de Spelen. Dan is het, om een cliché te gebruiken, een luxeprobleem."

In januari veroverde Steenhuis brons bij de World Masters in Doha, ten koste van Verkerk. Een maand later won Verkerk brons bij de Grand Slam in Tel Aviv en moest Steenhuis genoegen nemen met een zevende plaats. Het gaat er dus om spannen, hoewel beide judoka's ervan overtuigd zijn dat ze het olympisch ticket verdienen. "Kijk naar mijn resultaten", zegt Verkerk. "Ik ben nog steeds eager en heb nog steeds passie voor de sport. Ik heb het nog steeds in me en ik geloof 100 procent in mezelf."

Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis in 2014 tegenover elkaar tijdens de Grand Slam in Parijs - AFP