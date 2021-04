'Kaas-hack' opgelost, supermarkten worden weer bevoorraad

De lege kaasschappen bij Albert Heijn kunnen de komende dagen weer gevuld worden. Veel soorten kaas konden afgelopen week niet geleverd worden door een hack bij logistiek bedrijf Bakker.

Maar alle IT-systemen werken weer, zegt Bakker-directeur Toon Verhoeven. "Gisteren kregen we groen licht, momenteel zijn we met klanten aan het afstemmen hoe we weer gaan opstarten met leveringen."

Wie hackte en waarom?

De directeur wil niet zeggen of het om zogeheten ransomware ging. Dat is gijzelsoftware waarbij je niet meer bij je systemen kan zolang je de hacker niet betaalt. Of er betaald is om weer aan het werk te kunnen, wil Verhoeven ook niet zeggen. "We hebben aangifte gedaan en het ligt nu bij justitie, daar doen we verder geen uitspraken over. We hebben de afgelopen zes dagen keihard gewerkt om onze informatiesystemen weer in de lucht te krijgen."

Hij vermoedt wel dat de hack verband houdt met het lek in Microsoft Exchange Server, dat vorige maand naar buiten kwam. "We zijn dit nog precies aan het uitzoeken, dus het is speculatie, maar ik denk het wel." Het bedrijf zegt dat de beveiliging in principe op orde was. "Maar we leren graag van deze crisis. Het is een voortdurende ratrace tussen mensen die onze infosystemen bouwen en de criminelen die ze willen omzeilen."

'Geen orders meer'

In de nacht van 4 op 5 april werd het bedrijf gehackt. Daardoor kwam de levering vanuit magazijnen in Zeewolde, Tilburg en Heerenveen stil te liggen. "Wij konden geen orders meer ontvangen van klanten", zegt Verhoeven. "En in onze magazijnen wisten we ook niet meer waar producten stonden. Dat zijn hele grote magazijnen, je gaat niet even een pallet zoeken. Ook konden we onze transporten niet meer plannen. We hebben honderden vrachtwagens, dat ging ook niet met de hand."

Bakker Logistiek levert niet alleen kaas aan Albert Heijn, maar ook een breed assortiment van onder meer snoep en koek aan verschillende ketens.