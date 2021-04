Defensie oefent met twee transportvliegtuigen boven Nederland

De komende twee weken wordt er in de middag en aan het einde van de avond in het Nederlandse luchtruim geoefend met twee C-130 Hercules transportvliegtuigen. Vanwege de coronamaatregelen worden militaire oefeningen van de krijgsmacht zoveel mogelijk in eigen land gedaan.

Deze toestellen zijn qua grootte te vergelijken met de Boeing 737, een vliegtuig dat wordt ingezet voor vakantievluchten. Met de Hercules wordt onder andere geoefend met laag vliegen. "Tijdens deze oefening vliegen we in de aangewezen gebieden in de middag tot 100 meter boven de grond, en in de avond tot 150 meter. Dit doen we om te oefenen voor humanitaire missies waarbij we bijvoorbeeld de bevolking bevoorraden", zei kolonel Jorrit de Gruijter in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook worden parachutisten getraind. "Dat gaan we doen boven de Ginkelse Heide, op de Vliehors op Vlieland en ook net over de grens in België en Duitsland."

De training is voornamelijk bedoeld ter voorbereiding van een grote VN-missie naar Mali, waar Nederlandse militairen vanaf september naar toe gaan. "Veel kunnen we in Nederland trainen, maar in Mali is het 's nachts echt donker, terwijl er in Nederland veel meer licht en bebouwing is. Maar het belangrijkste is dat we de omstandigheden grotendeels kunnen nabootsen."