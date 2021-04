De uitzending van 12 april

De burgemeesters van de vier grote steden hebben teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat het demissionaire kabinet de coronamaatregelen per 21 april toch niet wil versoepelen, maar pas de week daarna (als de besmettingscijfers het toelaten). In een gezamenlijke verklaring doen ze opnieuw een dringend beroep op het kabinet om onder meer de terrassen weer te openen. Vanmiddag bespreken de 25 burgemeesters uit het Veiligheidsberaad de heropeningsplannen van het kabinet met minister Hugo de Jonge en minister Ferdinand Grapperhaus. Vanavond het laatste nieuws.

Italiaanse maffia aast op miljarden EU-herstelfonds

Calabrië, een armere Zuid-Italiaanse regio is zwaar getroffen door de pandemie. Net als in de rest van Italië kunnen ze hier de miljarden uit het Europese herstelfonds goed gebruiken. Maar volgens Italiaanse anti-maffia-onderzoekers aast ook de 'Ndrangheta, de machtigste maffia van Italië, op het geld. Europacorrespondent Saskia Dekkers was in Calabrië.