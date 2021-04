Tiende WK-titel voor Zweedse curlingploeg ten koste van Schotland

De Zweedse curlingploeg heeft in het Canadese Calgary voor de derde keer op rij en voor de tiende keer in totaal de wereldtitel in de wacht gesleept. Onder leiding van skip Niklas Edin werd in de finale afgerekend met Schotland: 10-5.

Een WK-finale verliezen, daar zijn de Schotten inmiddels wel aan gewend. Het land organiseerde als bakermat van de sport in 1959 het eerste WK, waarin het in de finale boog voor Canada. Schotland zou daarna nog 25 keer de finale halen, maar wist slechts vijf keer te winnen.

Schotland nam in de finale tegen Zweden in het tweede end een 2-1 voorsprong, stond vervolgens na acht ends nog gelijk (5-5), maar daarna sloeg Zweden keihard toe met liefst vijf stenen in het huis. Daarmee was de derde opeenvolgende wereldtitel een feit.

Zwitserland eindigde als derde door de Russische ploeg met 6-5 te verslaan.