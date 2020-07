KNGU onderzoekt grensoverschrijdend gedrag in Nederlandse gymsport

In de documentaire wordt verteld hoe arts Larry Nassar jarenlang Amerikaanse turnsters seksueel misbruikte. Onder andere Simone Biles, viervoudig olympisch kampioen van 2016, liet weten slachtoffer te zijn van Nassar. "Deze ontwikkelingen roepen ook herinneringen, vragen en zorgen op bij sporters, ouders, clubs en trainers in Nederland", zegt de KNGU.

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) laat een onafhankelijk onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse gymsport. Aanleiding hiervoor is Netflix-documentaire Athlete A en de verhalen over misbruik die daardoor los zijn gekomen.

'Langlopend proces'

Het onderzoek richt zich niet alleen op het turnen, maar op de gehele gymsport. Gekeken wordt naar de topsporters van 12 jaar en ouder die vanaf 2013 actief waren. Voor dat jaar is gekozen omdat toen het project 'Naar een Veiliger Sportklimaat' werd gestart.

De gymnastiekunie roept sporters en clubs op om zich te melden en hun ervaringen te delen. "Maar tegelijkertijd moeten we ook kritisch naar onszelf blijven kijken: doen we als bond de juiste dingen? Dit is echt een langlopend proces, waar constante kritische toetsing nodig is", zegt de directeur Marieke van der Plas.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht) en Anton van Wijk (werkzaam voor een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van integriteit en sociale veiligheid) en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De uitkomsten worden rond het einde van dit jaar verwacht.