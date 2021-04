Caldas heeft 193-voudig hockeyinternational Baart niet nodig in Tokio

"Sander is een goede speler die Oranje de afgelopen jaren veel gebracht heeft. Een speler ook waarop we altijd een beroep konden doen. Maar een aantal jonge jongens heeft zich dermate goed en snel ontwikkeld dat we niet om hen heen kunnen", luidt de uitleg van Caldas om Baart uit de groep te halen.

Baart was er ook bij met Oranje op de Spelen van Londen in 2012 en die van Rio in 2016. Daar werd Nederland vierde.

Hockeybondscoach Max Caldas heeft uit de vaste groep waarmee hij traint richting de EK en de Olympische Spelen, vier spelers laten vallen. De bekendste naam is die van Sander Baart, goed voor 193 interlands. "Nu is het moment daar om gerichter te werken richting Tokio", aldus Caldas.

Ook de geblesseerde Floris Wortelboer (Bloemendaal), jongeling Teun Beins (Oranje-Rood) en reservekeeper Sam van der Ven (HGC) zijn afgevallen. Er zullen voor de Olympische Spelen nog drie spelers de groep verlaten.

Bij verdediger Wortelboer speelt blessureleed een rol. Bij een Pro League-duel met Duitsland, vorige maand, was een schouder uit de kom geschoten waardoor uiteindelijk een streep door zijn naam is gegaan. "Richting Tokio, waar we met een kleine selectie en onder pittige omstandigheden moeten spelen, kunnen we het risico van een eventuele nieuwe schouderblessure bij Floris niet nemen", aldus Caldas.

Keepers

Doelman Van der Ven zit eveneens niet meer bij de groep. Hij wisselde geregeld met Blaak de plek in het doel van Oranje af, maar ziet zich nu voorbijgestreefd door Maurits Visser van Bloemendaal.

Caldas: "Maurits heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen periode. Op basis daarvan hebben we besloten hem als tweede keeper aan te wijzen."

In 2018, bij de start van het WK hockey, spraken we met keepers Blaak en Van der Ven. Blaak was toen, na ruim twee jaar met Van der Ven zijn plek in het doel te hebben afgewisseld, eerste keeper: