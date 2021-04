Vitesse is blij met trainer Letsch en verlengt contract tot 2023

Vitesse heeft het contract met trainer Thomas Letsch opengebroken en met één jaar verlengd. De 52-jarige Duitser is daarmee tot medio 2023 aan de club uit Arnhem verbonden.

Letsch is bezig aan een uitstekend eerste seizoen bij Vitesse. De club staat na 29 speelrondes vierde in de eredivisie en speelt komende zondag de KNVB-bekerfinale tegen Ajax.

Letsch was voorheen vooral in Oostenrijk actief als coach en kwam dit seizoen als grote onbekende binnen bij Vitesse. Dat was op voorspraak van technisch directeur Johannes Spors, die in maart vorig jaar bij de Gelderse club aantrad. Spors noemt de contractverlenging "een blijk van waardering en vertrouwen".

'Iets moois neergezet'

"Ik weet nog goed hoe we hier ongeveer tien maanden geleden stonden", reageert Letsch. "En nu staan we hier opnieuw, met een contractverlenging op zak. We hebben dit seizoen iets moois neergezet. Maar in deze fase draait het om het goed finishen van het seizoen. We willen de komende tijd stappen blijven zetten en samen aan de toekomst bouwen."