Wachten op bondscoach maakt Oranje nieuwsgierig: 'Dat merk je wel in de groep'

Het liefst praat het Nederlands elftal, ruim drie maanden voor de start van de Olympische Spelen, maar over één ding: de jacht op goud in Tokio. Maar er is nog die andere kwestie, die al lang boven de Oranjevrouwen hangt en in de media veelvuldig is besproken: de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

"Ja, het loopt al een tijdje. Dat merk je ook wel in de groep", vertelt Vivianne Miedema. "We kijken ernaar uit om te weten met wie we mogen samenwerken volgend jaar."

De zoektocht naar 'Sarina-plus' - de opvolger van de naar Engeland vertrekkende Sarina Wiegman - loopt al bijna acht maanden. NOS-analist Leonne Stentler sprak daar onlangs haar verbazing over uit. "De ploeg heeft de focus op iets heel belangrijks, de Olympische Spelen, en nu is dit nog niet geregeld. Dit had vóór deze interlandperiode echt geregeld moeten zijn."