Honkballer Gregorius goud waard voor Phillies in zwaarbevochten zege

Met een uitblinkende Didi Gregorius heeft Philadelphia Phillies afgelopen nacht in Major League Baseball met 7-6 afgerekend met Atlanta Braves. De geboren Amsterdammer sloeg een homerun en had een groot aandeel in het winnende punt van zijn ploeg.

Atlanta had al vier wedstrijden op rij gewonnen en nam nu in eigen huis in de eerste inning een 3-0 voorsprong. In de vierde inning sloeg Gregorius namens de Phillies een homerun, waarmee hij ook twee ploeggenoten over de thuisplaat bracht.

In de slotinning ging de winst uiteindelijk, mede dankzij een opofferingsslag van Gregorius, naar Philadelphia. Ploeggenoot Alec Bohm bereikte op Gregorius' slag de thuisplaat, waar Braves-catcher Travis d'Arnaud hem net te snel af leek.

Boze supporters

Tot grote woede van het publiek werd Bohm, ook na bestudering van de tv-beelden, wel 'safe' bevonden. Daarop gooiden de thuisfans, die weer in bepaalde mate worden toegelaten bij de wedstrijden, allerlei voorwerpen op het veld en lag het spel enige tijd stil. Het veranderde echter niets aan de uitslag, de 7-6 bleef op het bord staan en Gregorius en co pakten de volle buit.

Zie hieronder de opofferingsslag van Gregorius en het winnende punt van Bohm.