Rechtszaak over 'vergeten aanslag' in Dresden waarbij homostel werd aangevallen

In de Duitse stad Dresden begint de rechtszaak tegen de 21-jarige Syriër Abdullah H. Hij wordt verdacht van een mesaanval op twee mannen, een homostel, vorig jaar oktober. Een van hen overleed, de ander raakte ernstig gewond maar overleefde de aanslag op zijn leven uiteindelijk.

Het OM vervolgt H. voor moord en doodslag. Volgens de aanklager handelde H. vanuit zijn radicaal-islamitische en homofobe overtuiging. Hij wilde de "ongelovigen" uit de door hem zo gehate vrije samenleving laten "verdwijnen", schrijft de openbaar aanklager.

Voor de moord in Dresden was eerst weinig aandacht, het is ook wel 'de vergeten aanslag' genoemd. Dat komt omdat er eerst werd gedacht aan een roofmoord. Pas toen ruim twee weken later de dader werd opgepakt, en hij een IS-aanhanger bleek te zijn, werd de moord gezien als aanslag. Het landelijk parket pakte de zaak op en begon een onderzoek naar de motieven achter de aanslag.

Net vrij uit gevangenis

Dat H. radicaal-islamitische denkbeelden heeft en zijn opvattingen met geweld wil verdedigen, was bekend. Hij was op het moment van de aanslag net vijf dagen uit de gevangenis. Daar zat hij een straf uit, onder meer voor het gebruik van IS-symbolen, bedreiging en mishandeling.

H. kwam in 2015 als vluchteling naar Duitsland. Volgens onderzoekers begon hij daar pas te radicaliseren, al snel was duidelijk dat hij een serieus gevaar vormde. Hij 'bekeerde' zich tot IS en kwam in het vizier van de inlichtingendiensten. Toen hij op internet op zoek ging naar explosieven en handleidingen voor het fabriceren van een bomvest, werd hij opgepakt.

In de gevangenis zei H. dat hij vindt dat ongelovigen onthoofd mogen worden en dat de sharia ingevoerd moet worden. Niets wees erop dat hij afscheid had genomen van zijn radicale opvattingen. Hij kwam vrij, maar met strenge reclasseringsvoorwaarden: hij moest zich drie keer per week melden, mocht geen contact maken met radicalen en geen wapens bij zich dragen.

Ook moest hij zich regelmatig melden bij een deradicaliseringsorganisatie. Dat heeft hij zelfs na het steekincident nog gewoon gedaan. Tegen der Spiegel zeiden zijn begeleiders dat hun niets bijzonders is opgevallen aan H. Een medewerker van het OM zei tijdens een besloten zitting van de commissie Binnenland van het Duitse parlement dat "je bij mensen die zo in elkaar zitten, verbouwereerd achterblijft".

In het proces moet duidelijk worden of H. de mannen heeft uitgekozen omdat ze homo zijn. Tot nu toe heeft hij zich nog niet over de daad uitgelaten. Als hij volgens het jeugdrecht wordt berecht, staat hem een straf van maximaal tien jaar cel te wachten.