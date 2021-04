Onrust en vernielingen bij Minneapolis na dodelijk politiegeweld tegen zwarte man

In de Amerikaanse staat Minnesota zijn honderden mensen gisteravond de straat op gegaan na een nieuw geval van politiegeweld tegen een zwarte man met een dodelijke afloop. Het 20-jarige slachtoffer overleed in zijn auto, kort nadat een agent een schot op hem had afgevuurd. Dat gebeurde zo'n 16 kilometer van de plek waar George Floyd in mei vorig jaar overleed nadat een agent minutenlang met een knie op zijn nek zat.

Het slachtoffer, Daunte Wright, was 's middags in een voorstad van Minneapolis met zijn auto aan de kant gezet nadat hij een verkeersovertreding had begaan. De politie stelde vast dat er nog een arrestatiebevel tegen hem uitstond. Op het moment dat de agenten hem wilden arresteren stapte Wright in zijn auto en ging ervandoor.

Een agent schoot vervolgens op hem. Wright reed nog een paar straten verder voordat hij tot stilstand kwam tegen een andere auto en ter plekke overleed. "De staat rouwt opnieuw om de dood van een zwarte man door politie", twitterde gouverneur Tim Walz. De agenten droegen een bodycam. De beelden daarvan worden onderzocht.