Brand kathedraal Nantes mogelijk toch ongeluk

De brand in de kathedraal van de Franse stad Nantes is mogelijk toch een ongeluk. Niets wijst er op dit moment op dat het vuur in het vijftiende-eeuwse bouwwerk is aangestoken, zegt de minister Darmanin van Binnenlandse Zaken.

Er is een onderzoek ingesteld naar de brand. "Op dit moment in het onderzoek wijst niks op een strafbaar feit", zei Darmanin tegen parlementsleden. "Het is mogelijk dat de brand toevallig ontstond."

Eerder ging justitie in Nantes ervan uit dat de brand was aangestoken. Het vuur ontstond op drie verschillende plekken in de kerk.

Zaterdag werd een vrijwilliger van de kathedraal opgepakt die mogelijk te maken had met de brand, maar hij werd later weer vrijgelaten.

De brand verwoestte onder meer een historisch orgel: