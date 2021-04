Aantal verkochte nieuwbouwwoningen eind 2020 fors gestegen

In de laatste drie maanden van vorig jaar zijn aanzienlijk meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS en het Kadaster.

In het slotkwartaal van 2020 werden 10.744 nieuwbouwwoningen verkocht, 53,5 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. In het laatste kwartaal van 2017 werden er voor het laatst meer dan 10.000 nieuwbouwwoningen verkocht.

Ook in de andere kwartalen van 2020 kregen meer nieuwbouwwoningen een eigenaar in vergelijking met een jaar eerder.

Er verwisselden vorig jaar ook meer bestaande woningen van eigenaar, maar die procentuele groei was minder sterk dan bij het aantal nieuwbouwwoningen. Vorig jaar werden ruim 235.000 bestaande woningen verkocht.

Andere Europese landen

De prijs van een nieuwbouwwoning lag in het vierde kwartaal van 2020 gemiddeld 8,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dat komt overeen met de prijsstijging bij bestaande koopwoningen.

Nederland staat qua prijsstijging Europees gezien achter Luxemburg, Denemarken, Litouwen, Tsjechië en Polen. In Ierland werden de woningen gemiddeld genomen nauwelijks duurder, 0,6 procent.

Nieuwbouwkopers blijven sneller in nieuwbouw

In de afgelopen vijf jaar stegen de prijzen van nieuwbouwwoningen in Nederland gemiddeld sneller dan die van de bestaande koopwoningen. Mede daarom besluiten volgens het Kadaster steeds meer mensen die in een nieuwbouwhuis wonen ervoor om opnieuw voor een nieuwbouwhuis kiezen.

Een van de mogelijke verklaringen is dat nieuwbouwhuizen schaars zijn, zegt het Kadaster. Daardoor worden ze sneller meer waard dan bestaande huizen. Huizenbezitters kunnen dat geld weer inzetten voor een nieuwe aankoop.