Iconische groene jas voor Matsuyama, die als eerste Japanner een golfmajor wint

Hideki Matsuyama heeft in Augusta de 85ste editie van de Masters gewonnen. De 29-jarige golfer hield zijn zenuwen net aan in bedwang en is de eerste Japanner die een van de vier grootste toernooien, de zogeheten majors, op zijn naam schrijft.

Matsuyama haalde op alle majors al eens een topzes-notering en stond in 2017 tweede op de wereldranglijst. De laatste van zijn vijf zeges op de PGA tour was echter in datzelfde jaar en inmiddels is hij op de wereldranglijst weggezakt tot de 25ste plaats.

De leiding

Met een ronde van 65 slagen (7 onder par, het baangemiddelde) nam hij op de derde dag in Augusta evenwel de leiding resoluut in handen. Vier achtervolgers volgden op 4 slagen en het felbegeerde groene jasje lag voor het grijpen.