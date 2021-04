Sluiter moet Griekspoor klaarstomen voor tophonderd: 'Hij heeft dat niveau'

Tallon Griekspoor is een van de Nederlandse tennissers die de leegte moet gaan opvullen die door de weggezakte Robin Haase wordt achtergelaten. De Noord-Hollander denkt met coach Raemon Sluiter, met wie hij onlangs een samenwerking is aangegaan, de laatste stap richting de felbegeerde tophonderd te zetten.

De 24-jarige Griekspoor was "niet helemaal happy" met zijn coachsituatie voordat hij bij Sluiter aanklopte. Dat kwam vooral omdat zijn andere coach Dennis Schenk op Mallorca woont, waardoor Griekspoor niet fulltime begeleid kon worden. Wie zat hem immers in Nederland achter de vodden? Het bleek geen ideale situatie. Griekspoor pakte daarop in februari de telefoon en belde Sluiter. "Ik zocht gewoon iemand in Nederland die er elke dag voor mij is. Iemand die erbovenop zit bij mij en het beste uit mij kan halen", legt de nummer 143 van de wereld uit. Zelfbewust Het verhaal van Griekspoor sloeg aan bij Sluiter, die behoudens wat losse klusjes beschikbaar was. "Er was meteen een klik. Het feit dat Tallon er zelf mee aankwam dat hij iemand zocht om hem een extra duwtje in de rug te geven, dat klinkt heel zelfbewust", zegt Sluiter. "Het paste bovendien ook perfect in mijn plaatje, omdat ik momenteel vanwege corona er niet op zit te wachten om fulltime met een buitenlandse speler te werken", aldus de voormalig coach van Kiki Bertens. "Ik vind het sowieso leuker om bij het Nederlandse tennis betrokken te zijn en ik heb Tallon altijd gevolgd." Bekijk hieronder interviews met Tallon Griekspoor en Raemon Sluiter over hun samenwerking.

Griekspoor speelde de voorbije jaren op de challenger tour, het tweede niveau in het mondiale mannentennis, en boekte op de ATP Tour incidentele successen met overwinningen op de topspelers Stan Wawrinka en Karen Chatsjanov bij het ABN Amro-toernooi. Dat zijn leuke zeges voor de headlines, maar Griekspoor vindt dat hij nu structureel beter moet gaan presteren. Volgens Sluiter zit dat er ook in. "Ik zie tennissers voorbijkomen die bij de beste zestig of tachtig spelers staan, van wie ik denk: daarvoor doet 'Tal' niet onder", aldus Sluiter. "Sterker, dat heeft hij recentelijk al bewezen. Hij heeft dat niveau gewoon." Tophonderd en meer Sluiter doelt hierbij onder meer op het ATP-toernooi van Acapulco, waar Griekspoor net naast de kwartfinales greep. "Het is nu vooral zaak aan Dennis en mij, en aan alle mensen om Tallon heen, dat hij dat niveau dit jaar zo vaak mogelijk gaat laten zien. Dan denk ik dat de tophonderd haalbaar is en ook nog wel meer, anders was ik hier niet eens aan begonnen. Dat zeg ik ook eerlijk."

Kristof Vliegen heeft in ieder geval het volste vertrouwen in de samenwerking tussen Griekspoor en Sluiter. De oud-prof uit België was vanaf 2013 vijf jaar de coach van Griekspoor en begeleidde de tennisser bij diens eerste stappen in het proftennis. "Het is een topkeuze van Tallon", laat Vliegen, die zelf ooit de nummer 30 op de wereldranglijst was, desgevraagd weten. "Het is belangrijk dat Tallon iemand bij zich heeft waar hij een beetje tegen opkijkt. Raemon kan zeker voor dat laatste zetje bij hem gaan zorgen."

Quote Ik vind dat Tallon ooit de topvijftig moet kunnen halen, anders heeft hij er niet alles uitgehaald. Oud-coach Kristof Vliegen