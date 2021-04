Shirtje ruilen met Robben loopt verkeerd af: 'Ja, dan geef ik 'm wel terug'

Dat Arjen Robben zondag na een half jaar eindelijk weer meedeed bij FC Groningen, was ook tegenstander Mitchell van Bergen niet ontgaan. De middenvelder van sc Heerenveen was er na de wedstrijd dan ook snel bij om Robben om zijn shirt te vragen.

"Ik dacht: dit is mijn kans. Ik vroeg het gewoon gelijk", zei de 21-jarige Van Bergen 's avonds bij NOS Langs de Lijn. En hij had nog succes ook. "Ik was superblij. In de kleedkamer deed ik 'm gelijk in mijn tas. Je weet nooit wat er kan gebeuren; er zijn zat jongens die dan nog een grapje willen uithalen."

En toch raakte Van Bergen het shirt alsnog kwijt. "Onze perschef kwam vragen of ik het shirt wilde teruggegeven. Het was al voor een goed doel bedoeld. Ja, dan geef ik 'm terug. Vond ik wel zo netjes."