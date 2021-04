Samenleving in Verenigd Koninkrijk grotendeels open • Scholen Bonaire weer open

189 mensen vliegen aan het eind van de ochtend naar Rhodos voor een 'Fieldlab-reis'. Op het Griekse eiland is een 'coronaveilige' vakantie in een all inclusive resort georganiseerd. De test moet inzicht bieden in hoe er straks weer veilig en verantwoord vakantie gevierd kan worden.

De behoefte aan een vakantie bleek groot, want ruim 25.000 geïnteresseerden meldden zich aan voor de Rhodosreis. Amy Smulders en haar zus behoren tot de gelukkigen die een plekje wisten te bemachtigen. "Wij waren echt toe aan een vakantie", zegt ze tegen het NOS Radio 1 Journaal.

De vakantievoorpret was anders dan bij een normale vakantie. "We hebben ons zaterdag laten testen en ondergaan straks een tweede test. Ook moeten we elke dag een enquête invullen en worden we door onderzoekers geanalyseerd in ons gedrag. Maar daar trek ik me niet zoveel van aan."

De toeristen zullen weinig van Rhodos te zien krijgen, want direct na aankomst worden ze naar het hotel gebracht. Vervolgens mogen ze niet het resort verlaten, ook niet om het naastgelegen strand te bezoeken. Het buitenzwembad en de sportfaciliteiten zijn wel toegankelijk. En niet onbelangrijk: de komende dagen ligt de temperatuur op Rhodos tussen de 18 en 20 graden.