Samenleving in Verenigd Koninkrijk grotendeels open • Run op zelftest

Ziekenhuizen reageren opgelucht op het nieuws dat het demissionaire kabinet de coronamaatregelen niet per 21 april wil versoepelen. Deze week waren ze nog verbijsterd, toen uitlekte dat het kabinet versoepelingen overwoog.

"Dit is zuur voor heel veel mensen die op versoepelingen hadden gerekend of gehoopt", zegt Ad Melkert, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. "Maar het is ook hartstikke nodig, want het is alle hens aan dek in de ziekenhuizen."