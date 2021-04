Run op dierentuintickets • Bulgaarse premier openbaart vaccinprijzen

Duitsland is de grens van drie miljoen coronabesmettingen gepasseerd. De 7-Tage-Inzidenz, het aantal nieuwe infecties per 100.000 inwoners in de afgelopen week, ligt op 136. Dat is weliswaar lager dan in buurlanden als Polen (359), Nederland (294) en Tsjechië (264), maar een verdubbeling ten opzichte van een maand geleden.

Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, noemt de huidige situatie "zeer, zeer ernstig". Voor zover bekend zijn er 78.452 personen in Duitsland overleden als gevolg van een coronabesmetting.

Binnen de Duitse regeringspartij CDU wordt volgens Duitse media gesproken over het invoeren van nieuwe, landelijke maatregelen in de hoop de verspreiding van het virus te remmen. Armin Laschet, deelstaatpremier van Noordrijn-Westfalen en kandidaat voor de opvolging van bondskanselier Merkel, sprak onlangs over een "bruglockdown": een korte periode met strenge maatregelen om de tijd te overbruggen tot meer mensen zijn gevaccineerd.

Vanuit verschillende deelstaten klinkt juist kritiek op het instellen van nieuwe strenge maatregelen. Onlangs schrapte Merkel een geplande lockdown rond de Paasdagen na een storm van kritiek.