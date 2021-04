Ook steun vanuit ziekenhuizen voor openen terrassen • 'Minder opnames door verlengen prikinterval'

Ook vanuit meerdere ziekenhuizen klinkt nu steun om buitenruimten gereguleerd te heropenen.

Lid van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC Mark Kramer vindt net als de burgemeesters van de grote steden dat terrassen open kunnen. "In de grote parken zitten mensen nu dicht op elkaar", zegt hij tegen persbureau ANP. "Het is beter om de terrassen weer te openen, mits gemeenten goed letten op de handhaving van de coronamaatregelen. Ik geef de burgemeesters gelijk. Nu is de drukte niet te reguleren."

Ook het Medisch Spectrum Twente is voor gereguleerde heropening. "De zorg is belangrijk, maar niet de enige factor waar de regering rekening mee moet houden", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. "Mensen hebben het nodig om elkaar te ontmoeten. Het is beter als dat op een veilige, gecontroleerde manier kan."

Gisteren werd bekend dat het demissionaire kabinet morgen geen versoepelingen bekend zal maken per 21 april. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, Ad Melkert, zei blij te zijn met het besluit, maar de burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam), Halsema (Amsterdam), Van Zanen (Den Haag) en Dijksma (Utrecht) uitten hun teleurstelling. Zij deden een dringende oproep aan het kabinet om de terrassen te openen, omdat handhaving van de maatregelen volgens hen onhaalbaar is in dichtbevolkte gebieden.

Vandaag twitterde bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam dat versoepeling niet per se in strijd hoeft te zijn met het belang van de ziekenhuizen. Diederik Gommers onderschreef die woorden, maar voegde eraan toe dat het gevaar pas geweken is als alle 60-plussers zijn gevaccineerd.