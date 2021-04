Grapperhaus: zeker binnen een maand versoepelingen • Morgen duidelijkheid over voortgang vaccinaties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept het kabinet met klem op voorlopig af te zien van versoepeling van de coronamaatregelen. Burgemeesters van de vier grote steden, enkele ziekenhuizen en intensivist Diederik Gommers stellen dat de buitenruimten gecontroleerd open kunnen, maar de NZa is het daarmee oneens.

"De NZa vindt, met het oog op de toegang tot zorg, zeer onverstandig om op dit moment in deze tijd versoepelingen door te voeren. Het hoogtepunt van de derde golf is nog niet bereikt", zegt de zorgautoriteit. "Als de huidige covid-maatregelen nog enkele weken in stand blijven en het vaccinatietempo maximaal wordt opgevoerd, kunnen we voorkomen dat we in het zwartste scenario voor de Nederlandse samenleving terechtkomen. Daarom adviseren wij met klem versoepelingen met enkele weken uit te stellen."

De zorgautoriteit wijst erop dat de druk op de zorg nog steeds stijgt: ziekenhuizen schalen op naar 1550 IC-bedden, het ziekteverzuim onder zorgpersoneel blijft hoog en de kritiek planbare zorg wordt afgeschaald om ruimte te maken voor coronapatiënten. "De minder urgente planbare zorg blijft al sinds de start van de pandemie achter bij de zorg die onder normale omstandigheden in deze tijd naar verwachting wordt geleverd. Sinds de start van de pandemie is het aantal verwijzingen van de huisarts naar ziekenhuizen 1,4 miljoen lager dan in tijden zonder covid."