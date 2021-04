Grapperhaus herhaalt: terrassen niet open • Gentse Feesten opnieuw afgelast

Een 77-jarige man is kort na het ontvangen van een coronavaccinatie overleden, meldt Omroep West. De man was een van de eerste mensen die geprikt werden in een nieuwe locatie in Noordwijkerhout. De priklocatie zou vandaag officieel worden geopend door burgemeester Wendy Verkleij, maar de feestelijke opening is afgeblazen.

Het is niet duidelijk of de vaccinatie iets met het overlijden van de man te maken heeft. Een woordvoerder van de GGD laat weten dat het hele vaccinatieproces volgens het protocol is verlopen. Er is een melding gemaakt bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Dat centrum onderzoekt meldingen van eventuele bijwerkingen van de coronavaccins.

Medewerkers van de GGD zeggen tegen een verslaggever van Omroep West aangeslagen te zijn, maar hebben hun werk weer hervat. De priklocatie in Noordwijkerhout blijft gewoon open.