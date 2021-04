Bruls: neem risico, niet blindstaren op cijfers • Gezondheidsraad: advies AstraZeneca onveranderd

"We zullen iets van risico moeten nemen en niet wachten tot de vaccinaties vorderen ergens in juni", zei de voorzitter van het Veiligheidsberaad Bruls over het afbouwen van de coronamaatregelen, na het overleg tussen de burgemeesters en demissionair minister Grapperhaus. "Je kunt niet elke dag sturen op de cijfers", bepleitte Bruls.

Hij wilde geen datum noemen waarop versoepelingen volgens hem mogelijk zijn. Gisteren lieten de burgemeesters van de vier grote steden nog in een gezamenlijke verklaring weten teleurgesteld te zijn over het kabinetsvoornemen om niet per 21 april te versoepelen. "We hebben niet gesproken over data. Het zou mooi zijn als we zo snel mogelijk kunnen beginnen", zei Bruls na het overleg vandaag.

Volgens Bruls ligt het voor de hand om als eerste de publieke buitenruimten te openen. "Wij hopen dat het kabinet daarmee rekening houdt morgen. De druk is daar het grootst, want mensen willen naar buiten en het risico is er het kleinst."

De vier genoemde burgemeesters zeiden gisteren dat de handhaving onhoudbaar wordt als onder meer terrassen niet snel opengaan. Bruls vindt dat de verkeerde discussie. "We moeten praten over naleving in plaats van handhaving. Je merkt dat het draagvlak minder wordt met het mooie weer en de langere dagen. Daarom moet je júíst activiteit buiten mogelijk maken. We hebben een ander perspectief nodig dan alleen kijken naar de cijfers."