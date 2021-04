Nomdaland grote winnaar van belangrijkste Britse filmprijs

De film Nomadland is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. Het drama won vier prijzen waaronder die van beste film en beste regie. Hoofdrolspeelster Frances McDormand werd uitgeroepen tot beste actrice.

Nomadland was met zeven nominaties favoriet. De film gaat over een vrouw die weduwe is geworden en haar baan heeft verloren. Zij besluit met een busje door de Verenigde Staten te trekken als een soort nomade. Onderweg komt ze andere nomaden tegen.

Nomadland is geregisseerd door de 38-jarige Chloé Zhao. Zij wordt al langere tijd gezien als een van de grote filmbeloften. Eerder won haar film een Gouden Leeuw en een Golden Globe voor beste film en beste drama. Ook is de film genomineerd in zes categorieën van de Oscars. Die worden op 25 april uitgereikt.

Nederlands tintje

Andere films die gisteravond meer dan één BAFTA wonnen zijn The Father, Soul en Promising Young Woman. De drie vielen allemaal twee keer in de prijzen.

De Bosnische film Quo Vadis, Aida?, waarin enkele Nederlandse acteurs spelen, greep ondanks twee nominaties naast de prijzen. Druk, een Deense tragikomedie waaraan het Nederlandse productiebedrijf Topkapi Films meewerkte, ging wel met een award naar huis. De film won in de categorie beste niet-Engelstalige film.