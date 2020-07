Massale corruptie en confrontatie op een strand stortten Bulgarije in crisis

Een confrontatie op een strand aan de Zwarte Zee, precies twee weken geleden, heeft Bulgarije in een diepe politieke crisis gestort. Tienduizenden mensen gaan sindsdien iedere dag de straat op. En het ziet er niet naar uit dat er snel een einde komt aan deze reeks protesten.

Vandaag overleefde premier Boiko Borissov, zoals al werd verwacht, een motie van wantrouwen. De politieke crisis in Bulgarije is de ernstigste sinds 2013. Toen kwam de bevolking in opstand tegen een centrumlinkse regering.

Hoofdreden: de massale corruptie. Dit keer wordt er gedemonstreerd tegen de centrumrechtse regering, wederom vanwege de nog steeds massale corruptie.

Bulgarije is het armste land in de Europese Unie. Sinds de val van de Sovjet-Unie, en zeker sinds Bulgarije in 2007 lid werd van de EU, verdwijnt een groot deel van het geld dat bedoeld is voor investeringen in het land in de zakken van zakenlieden en politici.

"Demonstranten spreken van een systeem van oligarchie in het meest corrupte land van Europa. Van zakenmensen met een dikke vinger in de pap van de politiek, en vice versa", zegt correspondent Mitra Nazar. "Het gaat vooral om rijke mannen, die alles gedaan krijgen wat ze willen."

Wat gebeurde er op het strand?

Het huidige protest werd aangewakkerd door oppositielid Hristo Ivanov. In een livestream op zijn Facebookpagina twee weken geleden legde hij met een bootje aan op een strand bij de Zwarte Zee. Daar kwam hij in aanraking met agenten in burger die hem terug het water induwden. Het (openbare) stuk strand was gereserveerd voor de invloedrijke politicus en zakenman Ahmed Dogan.

"Ivanov toonde met de video wat er mis is in Bulgarije", zegt Nazar. "Dat opende velen de ogen. Tel daarbij op dat er onlangs foto's uitlekten van premier Borissov, waarop hij halfnaakt in bed ligt met een pistool op zijn nachtkastje."

Een ander beeld toonde hetzelfde nachtkastje, met daarin bankbiljetten en goudstaven. De premier bevestigde dat de foto's in zijn kamer zijn gemaakt, maar zegt dat de beelden gemanipuleerd zijn.