Geen extra coronamaatregelen ondanks stijging besmettingen, Tweede Kamer bezorgd

In de Tweede Kamer groeien de zorgen over de stijgende besmettingen. Kamerleden van alle vier de regeringspartijen en een aantal oppositiepartijen maken via Twitter hun ongerustheid duidelijk. De VVD vreest strengere maatregelen als de afstandsregels niet worden nageleefd. "Dat moeten we niet willen. Niet voor onszelf en niet voor onze bedrijven", aldus VVD-Kamerlid Veldman.

Het RIVM meldde dat het aantal besmettingen in een week tijd is verdubbeld, van 534 naar 987. Intussen steeg het percentage positieve tests met twee derde. Het RIVM noemt het een 'wake-upcall'.

Het ministerie van Volksgezondheid roept iedereen in Nederland op tot extra alertheid na de nieuwste RIVM-cijfers over het toenemend aantal besmettingen met het coronavirus. En er moet extra aandacht komen voor het houden van 1,5 meter afstand en het vermijden van drukte. Er is nog geen reden om de coronamaatregelen aan te scherpen. "We blijven de ontwikkelingen volgen en eventueel kunnen er regionaal passende maatregelen worden genomen", zo laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Partijen benadrukken dat het belangrijk is dat mensen zich aan de regels blijven houden. De ChristenUnie wil dat inkomende vluchten uit risicogebieden beter gecontroleerd worden en dat er beter zicht komt op de regionale en lokale maatregelen bij een uitbraak.

"Verwachte stijging"

De stijging was volgens het ministerie wel verwacht, na de versoepelingen van 1 juni. De Tweede Kamer en het kabinet zijn met zomervakantie en het wekelijks crisisoverleg over de aanpak van corona is ook voor onbepaalde tijd gestopt.

Maar het kabinet vindt het nu nog niet nodig om fysiek weer bij elkaar te komen voor een extra crisisoverleg in Den Haag. "Ministeries worden wel constant op de hoogte gehouden", zo laat een Haagse bron weten. Als het nodig is, zijn de betrokken ministers De Jonge van Volksgezondheid, Grapperhaus van Justitie en premier Rutte beschikbaar, zo wordt benadrukt.

De kans is groter dat de gemeenten extra lokale maatregelen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom is er overleg tussen de ministeries en verschillende burgemeesters.

Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 veiligheidsregio's met elkaar overleggen, noemt de cijfers ook zorgwekkend. Maar ook volgens die organisatie is er nu geen reden om landelijk extra stappen te zetten. "Voor de veiligheidsregio's waar de besmetting het meest is gestegen, is het mogelijk om gericht extra maatregelen te nemen waar nodig", schrijft het Veiligheidsberaad.

'Hillegom zit tegen lockdown aan'

Een van de gemeenten waar over lokale maatregelen wordt nagedacht, is Hillegom. Daar is het aantal besmettingen nu nog te beperkt voor een regionale lockdown, maar volgens de Leidse burgemeester Lenferink "zitten we er dicht tegenaan". In de Zuid-Hollandse plaats zijn zeker 28 mensen besmet en er wordt gevreesd voor enkele honderden andere gevallen.

Tegen Omroep West zegt de burgemeester, die ook voorzitter is van de veiligheidsregio Hollands-Midden, dat er mogelijk maatregelen worden genomen in een deel van zijn regio en Kennemerland als de situatie in Hillegom niet onder controle komt.

Een regionale lockdown zou een optie zijn als de lokale GGD niet meer kan achterhalen met wie coronapatiënten contact hebben gehad. "Dat is nu nog niet het geval. We denken de verspreiding op deze manier te kunnen indammen", zegt Lenferink.