Atlético blijft op remise steken bij Betis, maar herovert wel de leiding

Een dag na de clash tussen Real Madrid en Barcelona, een duel dat in 2-1 eindigde, heeft Atlético Madrid de koppositie in La Liga heroverd op de koninklijke stadgenoot. Een 1-1 gelijkspel bij Real Betis was voldoende om een punt afstand te nemen.

Met nog acht ronden voor de boeg volgt Barcelona op twee punten. Nummer vier Sevilla moet nog in actie komen in speelronde 30. De ploeg van Oranje-international Luuk de Jong gaat maandagavond op bezoek bij Celta de Vigo.