Teleurstelling en opluchting nu kabinet versoepelingen uitstelt

"In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimte hard nodig", zeggen de burgemeesters Halsema (Amsterdam), Dijksma (Utrecht), Aboutaleb (Rotterdam) en Van Zanen (Den Haag). "Zij eigenen zich deze ook toe als het weer beter wordt. Daarmee wordt handhaving onhaalbaar en komt het lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners te staan. Juist om besmettingen te voorkomen door ongeregelde samenkomsten en voor de geloofwaardigheid van het coronabeleid is beheerste openstelling van de buitenruimten noodzakelijk."

De burgemeesters van de vier grote steden reageren teleurgesteld op het nieuws dat het demissionaire kabinet de coronamaatregelen niet per 21 april wil versoepelen, maar pas de week daarna (als de besmettingscijfers het toelaten). In een gezamenlijke verklaring doen ze opnieuw een dringend beroep op het kabinet om onder meer de terrassen weer te openen.

De vier burgemeesters pleitten begin deze maand al voor snelle opening van de terrassen, om de drukte in de stad bij mooi weer beter te kunnen spreiden. "Het is niet meer uit te leggen dat mensen wel op een kleedje met een fles rosé op het gras gaan zitten bij Hotel New York, maar dat de horeca de terrassen niet mag openen", zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb toen.

Ziekenhuisbezetting

Overigens zijn versoepelingen per 21 april nooit officieel aangekondigd. Dat het kabinet overwoog om de terrassen en winkels te heropenen, was een uitgelekt plan dat nog niet vaststond. Vrijdag temperde minister De Jonge de verwachtingen al. Een woordvoerder van het kabinet zegt nu dat het toch nog te vroeg is voor versoepelingen, omdat de piek in het aantal besmettingen nog niet is geweest.

Vandaag meldde het RIVM 8288 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste aantal in twee weken. In de ziekenhuizen is de bezetting onverminderd hoog: er liggen momenteel 2517 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 788 op de IC.

Het kabinet heeft verlaging van de druk op de zorg altijd genoemd als belangrijk argument voor de coronamaatregelen. Ziekenhuizen waren deze week dan ook verbijsterd toen uitlekte dat het kabinet versoepelingen overwoog. Nu zijn ze opgelucht. "Dit is zuur voor heel veel mensen die op versoepelingen hadden gerekend of gehoopt", zegt Ad Melkert, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. "Maar het is ook hartstikke nodig, want het is alle hens aan dek in de ziekenhuizen."

Melkert vreest dat er nog een paar kritische weken voor de deur staan, voor er versoepeld kan worden: