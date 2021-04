Gewichtheffer Kuworge ziet bij EK kans op Tokio kleiner worden

Gewichtheffer Enzo Kuworge is bij de EK in Moskou als elfde geëindigd in de klasse boven 109 kilogram.

"We zijn niet tevreden. We wilden hoe dan ook voor Litvinov eindigen en dat is niet gelukt", zegt coach Pierre Verkroost.

Concurrent voor Tokio

De coach doelt daarmee op de Israëliër David Litvinov, Kuworges voornaamste concurrent in de strijd om een olympisch ticket. Hij legde in Rusland beslag op de tiende plaats en liep daardoor op de wereldranglijst iets uit op Kuworge.

Kuworge krijgt bij de WK voor junioren in mei in het Oezbeekse Tasjkent nog een kans om de achterstand in zijn voordeel om te buigen. Het geloof is volgens Verkroost nog niet vervlogen, vooral niet omdat Kuworge maar persoonlijke records blijft breken.

"We hebben zeker nog geloof in de Olympische Spelen", aldus de coach. De WK voor junioren beginnen 23 mei. Het is Kuworges laatste kans op een olympisch ticket.

Vlak voordat de gewichtheffer naar Moskou vertrok, interviewde wij hem over zijn grote droom.