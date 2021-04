Jakobsen heeft eerste rit erop zitten: 'Vandaag kon niets mijn dag kapotmaken'

Fabio Jakobsen comeback - GettySport / Deceuninck-QuickStep

Acht maanden na zijn horrorcrash in Polen is Fabio Jakobsen zondag in de Ronde van Turkije teruggekeerd in het peloton. "Ik voelde me weer een echte profwielrenner", zegt hij tegen NOS Langs de Lijn. Het opdoen van zijn rugnummer voorafgaand aan de start was een bijzonder moment voor de 24-jarige Jakobsen. "Ja, dat was cool. De laatste keer dat ik een nummer opspeldde, was natuurlijk in Polen. Ik ben blij dat ze er morgen weer op mogen."

De eerste etappe werd verplaatst en ingekort vanwege sneeuwval, maar de kou deerde Jakobsen niet. "Het was een korte etappe, dus we hadden ook niet echt tijd om het koud te krijgen en ik kan sowieso goed tegen de kou. Vandaag kon denk ik niets mijn dag kapot maken." Angst fietste mee bij Jakobsen "Ik heb het enorm gemist, dus ik was blij dat ik er weer bij mocht zijn", aldus Jakobsen. Tegelijkertijd reed hij niet zonder spanning rond. "Er zijn in de laatste kilometers wel een paar valpartijtjes geweest en dan bekruipt de angst je even." Zoals ook plotselinge bewegingen in het peloton hem onderweg schrik aanjoegen. "Als het hele peloton naar links of naar rechts gaat, dat zijn de momenten waarop de angst me af en toe pakt. De eerste keer was het 't ergst en de tweede keer was het al minder. Bij de derde keer was het zo goed als weg." Bekijk in de videocarrousel hieronder een interview met Fabio Jakobsen twee dagen voor zijn rentree en een samenvatting van de eerste etappe van de Ronde van Turkije, gewonnen door Arvid de Kleijn.