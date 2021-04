Hockeyers Kampong pakken ticket play-offs, koploper Bloemendaal wint ook

In de 53ste minuut opende Florian Fuchs de score, waarna Thierry Brinkman en Martijn van Grimbergen in rap tempo de score uitbreidden. Namens de bezoekers deed Jamie van Aart nog wat terug.

Ook koploper Bloemendaal maakte zondag geen fouten. De landskampioen van 2019 versloeg in eigen huis Oranje-Rood met 3-1. Bloemendaal besliste het duel in zeven minuten tijd.

Bij Kampong was Bjorn Kellerman met twee goals de gevierde man, maar was ook de teruggekeerde Sander de Wijn van grote waarde met zijn veldspel. De middenvelder raakte geblesseerd bij Oranje en was een tijdje uit de running. De andere Kampong-treffer kwam op naam van Boet Phijffer.

Nummer drie Rotterdam kwam zondag niet in actie. Tegenstander Tilburg diende een verzoek bij de hockeybond in om het duel uit te stellen vanwege het coronavirus. Een club kan om uitstel van een wedstrijd vragen als minstens zes spelers van een team besmet zijn of om andere redenen in quarantaine moeten.

Degradatie nabij voor Almere

Onderin verloor Almere met 2-1 bij Hurley ook zijn achttiende wedstrijd van het seizoen. Daarmee is degradatie zo goed als zeker voor Almere. De club moet zijn resterende vier duels met grote cijfers winnen en hopen dat Hurley geen punt pakt.