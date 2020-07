Eerste ATP-toernooi toch afgelast, druk op US Open neemt toe

Het had het eerste officiële tennistoernooi moeten worden sinds de coronacrisis: het ATP-toernooi in Washington. Maar de ATP, de bond voor alle professionele tennissers, heeft samen met de organisatie besloten het toernooi van de kalender te halen.

Op het ATP-toernooi, dat op 14 augustus zou beginnen en gezien wordt als voorbereidingstoernooi op de US Open, zou voor het eerst sinds de gedwongen pauze van vijf maanden vanwege de coronacrisis weer getennist worden op ATP-niveau.

De organisatie heeft grote zorgen over recente corona-uitbraken en reisrestricties. "Na maanden hard werken van ons team en een nauwe samenwerking met belanghebbenden, zijn we teleurgesteld te moeten melden dat we het toernooi moeten uitstellen tot de zomer van 2021", meldt de organisatie op zijn site.

Over de US Open, die op 21 augustus op de kalender staat, is nog niks bekend. Bij de vrouwen staat het eerste WTA-toernooi in het Italiaanse Palermo op de kalender. Dat toernooi, dat op 3 augustus van start gaat, gaat vooralsnog door.