Robben terug na 'misschien wel moeilijkste revalidatie in mijn carrière'

Hij heeft ook zeker wel getwijfeld of het zou lukken, maar zondagmiddag keerde de 37-jarige Arjen Robben dan toch weer terug op het voetbalveld . In het shirt van 'zijn' FC Groningen, de club waar hij na een sabbatical van een jaar vorig jaar zomer weer aansloot.

"Het is misschien wel de moeilijkste revalidatie in mijn carrière geweest, al zal dat ook met leeftijd te maken hebben."

Een halfjaar stond de oud-international - die in zijn loopbaan flink wat fysieke malheur heeft meegemaakt - buitenspel met een kuitblessure. "Het is wel een zwaar traject geweest. Ik kan er niets anders van maken. Heel zwaar. Maar opgeven was geen optie voor mij."

"Ik heb wel in het begin gezegd: we moeten maar zien wat het gaat worden, misschien maar één minuut of zelfs geen minuten, of vijf wedstrijden, tien wedstrijden. Het kon alle kanten op. Het heeft allemaal ook niet meegezeten."

Beetje spanning

De rentree in de 78ste minuut tegen sc Heerenveen liet de voormalige vedette van Bayern München, waar hij na een periode van tien jaar zijn loopbaan in 2019 leek af te sluiten, dan ook niet onberoerd.

"Het deed zeker wat met me. Het was een mooi moment voor mij en een grote opluchting. Er zat ook wel een beetje spanning bij, omdat je wilt dat je goed door die twintig minuten heen komt."