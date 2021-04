Flets Ajax spoelt kater weg en heeft nog twee zeges nodig voor 35ste titel

Bekijk de samenvatting van RKC Waalwijk - Ajax - NOS

Ajax heeft zondag de kater die het had overgehouden aan het verloren Europa League-duel met AS Roma enigszins weggespoeld: op bezoek bij RKC Waalwijk won de club zonder al te goed te spelen met 1-0. Ajax heeft nog twee zeges nodig om voor de 35ste keer landskampioen te worden. Onder de Amsterdamse lat stond opnieuw Kjell Scherpen. De doelman blunderde afgelopen donderdag tegen Roma, maar de aan zijn knie geblesseerde Maarten Stekelenburg was nog niet hersteld om in Waalwijk aan te treden. "Hij straalde rust uit en als je geen tegengoals krijgt, dan doe je het als keeper goed", analyseerde Erik ten Hag het spel van Scherpen na afloop. "Wat hij moest doen, deed hij uitstekend. Prima prestatie." 'Zand in motor' na knappe goal Minder tevreden was de trainer over het fletse spel van zijn ploeg als geheel. Na een kwartier opende Sébastien Haller met zijn achtste goal van dit eredivisieseizoen fraai de score. Acrobatisch stak hij zijn rechterbeen de lucht in en met de punt van zijn voet verzilverde hij de voorzet van Dusan Tadic, die zijn 21ste assist gaf (in alle competities). "Maar daarna kwam er zand in de motor", aldus Ten Hag. "We creëerden veel te weinig en dan wordt zo'n wedstrijd moeilijk. Ik begrijp het wel, maar kan het niet accepteren. Je moet zo'n wedstrijd in het slot gooien."

Ten Hag 'begrijpt' wel dat Ajax minder speelde, maar 'accepteert' het niet - NOS

Even dacht Ten Hag zijn ploeg op een 2-0 voorsprong te zien komen. Tadic, die tegen Roma bij een 1-0 voorsprong nog een strafschop had gemist, stelde Davy Klaassen in stelling. Die scoorde vervolgens, maar stond buitenspel en dus werd zijn doelpunt afgekeurd. De middenvelder omschreef het spel van Ajax als "niet goed genoeg". "Ik denk dat er wel wat goals bij hadden moeten komen. Als je ziet hoe slecht wij het uitspelen...", zei Klaassen. "Toeval moet je uitsluiten. Zo'n vrije trap hoeft maar één keer binnen te vallen." Schot RKC spat uiteen Daarmee doelde hij op de enige mogelijkheid die RKC kreeg, een ruim kwartier voor tijd. Cyril Ngonge lanceerde vanaf twintig meter een goed geschoten vrije trap, maar de bal spatte net als de stoute droom van RKC, dat nog niet veilig is, uiteen op de lat. "Helemaal zuur", vertelde RKC-trainer Fred Grim na afloop. Het was het weinige beetje vuur dat dit duel kende. Maar omdat het 0-1 stond, bleef de thuisploeg loeren en hoop houden op die ene kans. "We kregen kleine mogelijkheden. Dan moet je iets nauwkeuriger zijn en een beetje geluk hebben", aldus Grim, die vindt dat zijn ploeg wel goed presteerde. "Je speelt tegen de beste ploeg van Nederland, dan hebben we het hartstikke goed gedaan. We vliegen elke wedstrijd aan om resultaat te boeken. Vandaag ook. Jammer genoeg is het niet gelukt." Bekijk de reacties van RKC-trainer Fred Grim en Ajax-speler Davy Klaassen.

Voor die vrije trap had Ten Hag ondanks de minieme marge enkele spelers gewisseld met het oog op de return in de Europa League. Mohammed Kudus kwam voor Klaassen, David Neres voor Antony en Sean Klaiber verving de geblesseerde Devyne Rensch, die tegen Roma geschorst is. Met die blessure valt het op het eerste oog mee, zei Ten Hag.

Ten Hag hoopt op Stekelenburg De Ajax-trainer heeft goede hoop dat Maarten Stekelenburg donderdag tegen AS Roma weer onder de lat staat. "Op dit moment kan ik het niet met zekerheid aangeven, maar ik heb goede hoop dat hij het haalt. Hij heeft alweer getraind. Morgen en overmorgen wordt hij verder getest en dan hoop ik dat hij donderdag kan spelen."