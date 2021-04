Hockeysters Amsterdam winnen (zonder De Goede) topper tegen SCHC

In het topduel tussen de nummers één en drie van de hoofdklasse heeft koploper Amsterdam in de laatste minuten uitstekende zaken gedaan. De Amsterdammers bogen in het laatste kwart een 1-2 achterstand om in een 3-2 overwinning.

SCHC kwam in het tweede kwart op voorsprong door een doelpunt van Kyra Fortuin, de gelijkmaker van Amsterdam volgde niet lang daarna, een prachtige tip-in van Sosha Benninga bracht de ploegen weer in evenwicht.

Het lukte de koploper niet de wedstrijd naar zich toe te draaien; in het derde kwart kwam kwam SCHC weer op voorsprong door Fortuin

Aantrekkelijke slotfase

Vier minuten voor het einde van de wedstrijd werd Amsterdam-speelster Maria Verschoor in de cirkel neergehaald en kreeg de koploper een strafbal. Lauren Stam faalde niet en bracht Amsterdam weer op gelijke hoogte.

Michelle Fillet schreef met een genadeloze backhand de winnende treffer op haar naam en bezorgde de koploper alsnog drie punten.

Eva de Goede ontbrak bij Amsterdam vanwege een blessure. Deze week werd ze aan haar pols geopereerd. Kijk de reportage.