Kabinet: geen versoepelingen per 21 april, mogelijk wel vanaf 28 april

Het demissionaire kabinet gaat komende dinsdag geen versoepelingen aankondigen van de coronamaatregelen per 21 april. Dat laat een woordvoerder van het kabinet weten na het Catshuisoverleg van vanmiddag.

Afgelopen week werd in Den Haag gesproken over het schrappen van de avondklok en het openen van terrassen en winkels per 21 april, maar het kabinet vindt dat toch nog te vroeg, omdat de piek in het aantal besmettingen nog niet is geweest.

Als de besmettingscijfers het toelaten, zijn het openen van terrassen en het schrappen van de avondklok wel voorzien voor de week erna. En mogelijk wordt er dan ook gekeken naar versoepelingen voor winkels en in het onderwijs.

Minister De Jonge van Volksgezondheid probeerde de afgelopen dagen de verwachtingen al een beetje te temperen. Nadat de De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen had gezegd verbijsterd te zijn door de versoepelingen die eraan leken te komen, zei De Jonge dat "we in het zicht van de haven geen domme dingen gaan doen".

Basisregels

Het kabinet wil in een aantal stappen de meeste maatregelen versoepelen in de richting van een zomer zonder strenge coronamaatregelen. De basisregels, zoals de anderhalve meter afstand, veelvuldig handen wassen en thuisblijven bij klachten, blijven van kracht.

Andere versoepelingen in het stappenplan zijn het openen van hogescholen en universiteiten, de naschoolse opvang en het verder openen van het voortgezet en het middelbaar onderwijs.

Komende dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Dan maken ze meer duidelijk over de beoogde volgorde van de versoepelingen.