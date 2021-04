West Ham United klopt Leicester City en klimt naar vierde plaats

Leicester City heeft zich in de Premier League laten verrassen door West Ham United. In Londen werd de nummer drie van de ranglijst met 3-2 geklopt.

Leicester-doelman Kasper Schmeichel stond na een kwartier aan de grond genageld bij een bal van Jesse Lingard in de hoek. Die sloeg vlak voor rust nogmaals toe op aangeven van Jarrod Bowen, die zelf vlak na rust profiteerde van een slordige opbouw bij de gasten.

Leicester draaide West Ham daarna de duimschroeven aan en maakte via Kelechi Iheanacho 3-1. Aanvoerder Mark Nobel (met een sliding) en doelman Lukasz Fabiansky wisten daarna de aansluitingstreffer te voorkomen.

Die viel in de extra tijd toch via opnieuw Iheanacho, maar West Ham liet zich de zege niet meer ontnemen. De beloning was zoet: een sprong van de zevende naar de vierde plaats, een positie die aan het einde van de rit recht geeft op toegang tot de Champions League.