United steviger op tweede plaats na zege op Spurs en verlies Leicester

Manchester United heeft zijn tweede plek in de Engelse Premier League verstevigd. Nadat rivaal Leicester City eerder op de dag had verloren, boekte de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer een 3-1 zege bij Tottenham Hotspur, dat op de zevende plaats bleef staan.

Het duurde tot de 35ste minuut voordat de eerste kans viel te noteren in Londen. Na een mooi passje van Paul Pogba scoorde Edinson Cavani voor United. Het doelpunt werd echter afgekeurd omdat in de ogen van de arbitrage Scott McTominay even eerder een lichte overtreding zou hebben begaan.

Het werd dubbelzuur voor de gasten toen kort daarop Son Heung-Min aan de andere zijde doel trof.

Duik

In de tweede helft was United beter. Na een prachtige aanval door het midden en een gekeerd schot van Cavani, bracht Fred in de rebound de stand verdiend in evenwicht.

In de slotfase kreeg Cavani alsnog een goal achter zijn naam - hij kopte zijn ploeg met een duik op voorsprong - maar verdween de bal ook via zijn hoofd bijna in eigen doel; de paal voorkwam dat. Mason Greenwood maakte in de extra tijd aan alle onzekerheid een eind door de 1-3 achter Hugo Lloris te knallen.

Nederlaag Leicester City

Leicester City liet zich verrassen door West Ham United. In Londen werd de nummer drie van de ranglijst, dat drie spelers buiten de selectie had gelaten vanwege het overtreden van coronaregels, met 3-2 geklopt.